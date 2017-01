Scandale Publifin: le rapport de l'administration wallonne sur l'affaire a été rédigé par un ancien chef de cabinet de Paul Furlan

Les scandales continuent de s’amonceler autour de Paul Furlan (PS), ministre des Pouvoirs locaux, mis à mal par l’affaire Publifin et les nombreux conflits d’intérêts autour de son cabinet. Selon nos confrères du Vif/L’Express, un nouveau conflit discrédite une nouvelle fois l’entourage de Paul Furlan. En effet, l’inspecteur général signataire du rapport de l’administration wallonne concernant le scandale Publifin et rejetant la responsabilité politique sur le conseil d’administration de l’intercommunale et les groupes PS et cdH au Parlement wallon, est en fait un ancien chef de cabinet de Paul Furlan.

Stéphane Marnette a travaillé comme conseiller et chef de cabinet adjoint auprès de Philippe Courard puis de Paul Furlan entre 2005 et 2010. Il a également siégé en tant que président de la Commission de vigilance de la fédération du PS de Dinant-Philippeville.

Stéphane Marnette a ainsi signé un rapport remettant en cause le conseil d’administration de Publifin et le Parlement wallon dans l’affaire Publifin, tout en ne citant à aucune reprise une éventuelle responsabilité politique du ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan.