Ans: l'indisponibilité de Stéphane Moreau est prolongée, il rendra sa décision sur le futur de sa carrière ensuite

Stéphane Moreau, bourgmestre d’Ans mais aussi et surtout patron de Nethys, a connu deux gros problèmes de santé au cours des derniers jours. Il est depuis lors en incapacité de travail.

La commune, par communiqué, vient de faire savoir que : « L’indisponibilité, pour raisons médicales, de M. Stéphane Moreau, Bourgmestre, est prolongée. Dans l’intervalle, conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ses fonctions sont assurées par M. Thomas Cialone, 1 er Echevin. Par ailleurs, le Bourgmestre indique qu’afin de préserver sa santé et son équilibre personnel, il prendra position quant à la suite qu’il compte donner à sa carrière lors de sa reprise d’activités. Nous souhaitons à M. Moreau un prompt et complet rétablissement. »