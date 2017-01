Tour de France: l'équipe belge Wanty-Groupe Gobert reçoit pour la première fois une invitation!

L’équipe continentale professionnelle belge Wanty-Groupe Gobert obtient pour la première fois de son histoire une invitation pour la plus grande épreuve cycliste du calendrier, prévue entre Düsseldorf et Paris du 1er au 23 juillet prochain.

C’est une première depuis les années ‘90 : il y aura trois équipes belges au départ du prochain Tour de France. Outre Lotto-Soudal et Quick Step Floors, automatiquement invitées pour la Grande Boucle grâce à leur statut WorldTour (la Division 1 cycliste), l’équipe Wanty-Groupe Gobert a obtenu l’une des quatre invitations accordées aux équipes continentales professionnelles (D2). La formation de Jean-François Bourlart pourra ainsi disputer la plus grande épreuve cycliste du calendrier, du 1er au 23 juillet prochain, aux côtés des 18 formations qui composent le WorldTour ainsi que les équipes françaises Cofidis (avec les Belges Jonas Van Genechten, Michael Van Staeyen et Kenneth Vanbilsen), Direct Energie et Fortuneo-Vital Concept (avec le Belge Boris Vallée).

Le Tour de France 2017 traversera la Belgique à l’occasion de la deuxième étape, entre Düsseldorf et Liège, et la troisième étape, qui démarrera de Verviers pour atterrir à Longwy, à la frontière franco-belge.