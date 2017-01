Philippe et Mathilde rendent visite à des SDF de Bruxelles

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité en toute discrétion mercredi soir le centre d’accueil nocturne de l’ASBL Pierre d’angle, rue Terre-Neuve à Bruxelles. La visite de ce dispositif hivernal pour sans-abri était une initiative du Roi lui-même.

Le couple royal est arrivé juste avant le service du repas du soir. Les sans-abri peuvent passer la nuit gratuitement et de façon anonyme dans ce centre. Un repas est en outre servi le soir et le matin. Les lieux, qui font le plein chaque soir, peuvent accueillir 48 personnes.

Le refuge a noué un partenariat avec la chaîne Exqi, qui lui permet de mettre la main sur les surplus quotidiens de pain. S’il n’y a pas assez pour nourrir les sans-abri, des riverains préparent à manger de manière bénévole. Ce qui était le cas mercredi soir.

(Belga)

Quelques mots d’explications ont été donnés au Roi et à la Reine avant le service. Le Roi a même aidé à dresser la table et quelques mots et sourires ont été échangés avec certains pensionnaires.

La Reine a entre-temps visité le point de secours de la Croix-Rouge. Elle a pu discuter avec l’un ou l’autre sans-abri venu se faire soigner. Le froid cause des dommages importants aux personnes vivant dehors, les pieds notamment étant mis à rude épreuve.

Le couple royal a quitté les lieux après une petite heure.

