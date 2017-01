Le chômage a encore diminué en Belgique: la baisse est encore plus flagrante en Wallonie et à Bruxelles

Le chômage a reculé dans toutes les régions du pays, à 149.244 chômeurs en Flandre (-3,2 %), 153.701 en Wallonie (-3,5 %) et 60.109 à Bruxelles (-6,7 %).

Le chômage a reculé à divers degrés dans les différentes catégories. On recensait ainsi 174.247 chômeurs de longue durée (-3,6 %), 33.555 chômeurs de moins de 25 ans (-10,6 %) et 122.928 chômeurs de 50 ans et plus (-0,8 %).