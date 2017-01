Elio Di Rupo annonce le nouveau ministre wallon des Pouvoirs locaux: il s'agit de Pierre-Yves Dermagne, échevin à Rochefort

Gr.I., avec Didier Swysen et Belga

Suite à l’éclatement du scandale Publifin et à de nombreuses révélations de conflits d’intérêts autour de son cabinet, Paul Furlan a décidé de remettre ce jeudi matin sa démission du poste de ministre des Pouvoirs locaux au ministre-président de la Région wallonne Paul Magnette. Ce dernier a accepté la démission du député thudinien, laissant ainsi la porte ouverte à un successeur dès ce jeudi après-midi.

C’est finalement le président du Parti Socialiste Elio Di Rupo qui a annoncé, ce jeudi après-midi, depuis le siège du parti à Bruxelles le nom du nouveau ministre des Pouvoirs locaux : Pierre-Yves Dermagne, échevin communal PS à Rochefort. Ce juriste et avocat de 36 ans est vice-président de la Commission des pouvoirs locaux au Parlement wallon. « Il me semble que ces qualités de juriste et avocat sont requises dans le contexte actuel », précise Elio Di Rupo, qui a pointé avec insistance la jeunesse du nouveau ministre.

« Merci à Paul Furlan »

« Je vais me mettre au travail dès ce soir, d’arrache-pied et avec conviction à cette nouvelle charge », explique Pierre-Yves Dermagne lors de cette conférence de presse au siège du PS, après avoir rendu hommage à Paul Furlan : « Je le remercie pour son travail difficile, accompli durant des années. Il a porté des réformes importantes et initié d’autres qui sont encore en cours ».

Elio Di Rupo a également répondu aux questions concernant le scandale Publifin, tout en restant prudent : « Ce n’est pas parce qu’une voiture roule à contresens sur l’autoroute qu’on doit arrêter toutes les voitures », lance-t-il, avant de confirmer que Stéphane Moreau, bourgmestre d’Ans et président de Nethys, devra choisir entre ses deux principales fonctions d’ici fin février.

Du changement pour Christophe Lacroix

Ombre au tableau du futur ministre, M. Dermagne a été l’un des coauteurs de la proposition de décret de juin 2015 qui a prolongé de deux ans - jusqu’au 1er juillet 2017 - les règles internes des intercommunales gestionnaires de réseaux de distribution ou de communication. L’échéance du 1er juillet 2015 aurait mis ces intercommunales en butte avec le Code de la démocratie locale, de par l’existence des comités de secteur, ces organes qui, chez Publifin, ont permis à des mandataires locaux de toucher d’importantes rémunérations sans obligation de prester.

Rappelons Pierre-Yves Dermagne fut cosignataire de la proposition de décret qui a permis la prolongation des comités de secteurs en 2015... — Gaspard Grosjean (@GasGrosjean) 26 janvier 2017

Le ministre wallon du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Christophe Lacroix (PS) reprend pour sa part l’Énergie suite à ce remaniement.