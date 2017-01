Publifin: Philippe Buelen démissionne également d'Immo Circus

L’information, confirmée par le cabinet Prévot, est relayée vendredi par La Libre Belgique.

En cours de semaine, Philippe Buelen avait déjà annoncé démissionner de la plupart de ses mandats rémunérés, auprès de la Sofico, de la SRIW Immobilier, de la Sowalfin et de New Win, filiale du groupe Nethys (Publifin). Il restait en revanche nommé à la Sogepa et détaché auprès du cabinet du ministre Prévot, ainsi qu’administrateur de Circus à titre bénévole.

Il a finalement donc également quitté ce dernier poste, «parce qu’il ne veut plus que son intégrité soit écornée», selon le cabinet Prévot, qui précise qu’il ne faut y voir «aucun parfum de suspicion». La situation pouvait potentiellement poser question car le groupe Circus est l’exploitant du casino de Namur, qui a introduit, en vue de travaux, une demande de permis auprès de la ville, dont le bourgmestre empêché n’est autre que Maxime Prévot. A noter que ce dernier, étant empêché, ne participe plus aux décisions du collège communal.