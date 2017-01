SC Charleroi - Zulte Waregem: voici les compositions probables

Alors que les Carolos ont réintégré le top 6, Felice Mazzù espère une victoire ce soir pour que les Zèbres puissent se sentir « plus légers » pour la suite du championnat.

Le SC Charleroi va-t-il rester dans le top 6 ? C’est en tout cas leur objectif pour cette 24e journée de Pro League. Les Zèbres vont accueillir Zulte Waregem, 3e, à 20h30 et auront à coeur de remporter ce duel pour éviter que Zulte ne s’envole dans le classement et surtout afin de maintenir leur place dans le top 6.

«Nous devons continuer de rester calmes et sereins. Il reste sept matchs et il peut donc encore se passer beaucoup de choses», a reconnu l’entraîneur carolo Felice Mazzù. «Huit ou neuf équipes se disputent les six premières places. En cas de victoire, ce serait davantage une bonne opération sur le plan mental.»

Pour cette course au top 6, Charleroi possède quelques atouts ! Les bonnes prestations de Benavente et Harbaoui face à Ostende ont, en effet, été remarquées.

Les compositions probables :

SC Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Boulenger, Marcq, Diandy, Fall, Benavente, Baby et Harbaoui.

Zulte Waregem : Bossut, Hamalainen, Severin, Baudry, De fauw, Kaya, Lerager, Meïté, Coopman, Lepoint et Leye.