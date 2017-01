Publifin: PS et CDH ne ferment plus la porte à une commission d'enquête

Après le président du cdH Benoît Lutgen jeudi soir sur la RTBF, le ministre-président wallon Paul Magnette (PS) n’a lui non plus pas fermé la porte, vendredi matin, à la demande de l’opposition d’organiser une commission d’enquête parlementaire sur le scandale Publifin. MR et Ecolo déposent une demande commune.

« C’est au parlement d’en débattre, de voir si cela a une vraie utilité », a affirmé M. Magnette sur les ondes de La Première (RTBF). Les administrateurs de Publifin auraient pu faire remonter les abus dévoilés par le scandale Publifin vers les partis, et ces derniers auraient pu les interroger. M. Magnette voit donc dans la demande de l’opposition une diversion tentée par le MR pour « faire du bruit » et dissimuler le Kazakhgate qui le touche au niveau fédéral. « Si c’est juste pour cela, on ne nous aura pas comme ça, mais je ne ferme pas la porte non plus ».

La veille sur le plateau de la RTBF, M. Lutgen n’avait lui non plus pas fermé la porte à l’idée d’une commission d’enquête.

Vendredi, L’Echo chiffrait à 300 millions d’euros le montant des dividendes qui ont échappé aux communes liégeoises et à la province pour permettre à Nethys (Publifin) d’éponger de 2009 à 2015 la plupart des pertes de Voo, son activité de télécom et télévision.

La structure du système Nethys-Publifin permet en effet de compenser certains secteurs déficitaires par d’autres bénéficiaires, en l’occurrence ici les activités de gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité assurées par Resa. Au final, Resa n’a versé que 42 % de ses profits nets à son actionnaire direct Nethys, le reste alimentant les activités déficitaires.

Réagissant à ces chiffres, Ecolo a répété sa demande : « nous ne comprendrions pas que, suite aux nouvelles informations diffusées ce matin, le PS et le cdH continuent à refuser l’installation d’une commission d’enquête. »

Jeudi au parlement wallon, le chef de groupe MR Pierre-Yves Jeholet avait demandé s’il était normal que les activités de distribution de gaz et d’électricité financent d’autres activités concurrentielles, au risque que le gaz et l’électricité soient plus coûteux pour le citoyen liégeois.

Vendredi, le président du MR Olivier Chastel a fait de la mise en place d’une commission d’enquête « un préalable » à toute discussion sur des réformes en matière de bonne gouvernance, un sujet sur lequel la coalition PS-cdH voudrait associer l’opposition, mais qu’elle est prête à mener seule en cas de refus.

Et le libéral de dresser le programme qu’il souhaite voir débattu dans cette commission d’enquête : « dérives en matière de rémunération, absence de cadastre précis et détaillé de ces rémunérations, transfert d’activités à des filiales privées dont la gestion échappe ensuite aux actionnaires publics, multiplication des métiers opérés par les intercommunales, clarification des métiers relevant encore aujourd’hui de l’intérêt communal, impact sur les dividendes versés aux communes et provinces, traçabilité entre les excédents générés par les activités monopolistiques de service public, telles que la distribution d’énergie, et l’utilisation qui en est faite, nécessité de recentrer les moyens financiers dégagés sur les métiers de base de l’intercommunale, transparence de la comptabilité, absence de sanctions en cas de manquements, indigence du rapport rendu par l’administration en début de semaine, etc ».

Plusieurs de ces points ont fait l’objet d’avancées jeudi au gouvernement wallon, à l’issue duquel PS et cdH ont annoncé une « révolution » des mandats publics en Wallonie. Mais d’autres, sur la stratégie des intercommunales ou la mise à plat du système Publifin, échappent à ces mesures gouvernementales.

« Il s’agira aussi d’identifier les responsabilités, notamment politiques », ajoute M. Chastel.« Le MR est prêt à balayer devant sa porte », assure-t-il. Absent du pouvoir à la Région depuis 2004, le MR aurait moins à perdre que le PS et le cdH à un grand déballage.

C’est Ecolo qui avait avancé le premier la demande d’une commission d’enquête parlementaire Publifin. Les Verts et le MR déposeront ensemble leur demande au parlement wallon. Deux textes distincts existaient, mais ils seront fondus en un seul. Les deux principaux partis d’opposition au parlement wallon continuent donc d’avancer ensemble, après leur motion de méfiance contre le ministre Furlan déposée trois jours avant la démission de celui-ci.

Pour Stéphane Hazée (Ecolo), les lignes bougent, bien qu’insuffisamment encore, tant sur les plans de la responsabilité politique que des réformes. La mise à plat des pratiques et la question du remboursement restent des demandes importantes à ses yeux.