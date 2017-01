Magnette envisage de baisser le salaire des ministres de 25% «s'il le faut»

« Oui, je le dis à tous les militants », a-t-il embrayé vendredi sur les ondes de La Première. « Le parti a disparu en Grèce, l’espagnol est au bord de la disparition également, comme le néerlandais. Le PS français est en mauvais état. Si les socialistes ne comprennent pas qu’il faut un sursaut éthique fort et rapide chez nous (…) Tout le monde doit montrer l’exemple dans une société où le pouvoir d’achat stagne. Les ministres aussi. Même si je ne considère pas qu’ils ne méritent pas ce qu’ils gagnent, les ministres doivent faire de plus gros efforts en termes de salaire : – 10, – 15, – 20 ou -25 % s’il le faut… »

Qu’en pense le président du PS ? Paul Magnette ne dramatise-t-il pas la situation ? « Elio Di Rupo et Paul Magnette sont à 100 % sur la même longueur d’ondes quant à la réaction à avoir », répond-on au boulevard de l’Empereur, siège national du parti à Bruxelles.

Le parti se sent donc en danger ? « On se trouve face à des personnes élues ou désignées au nom des idéaux du Parti socialiste et qui adoptent des comportements en totale contradiction avec nos valeurs. Ce n’est ni admissible, ni défendable pour le PS : une réaction à la hauteur des événements était nécessaire pour qu’on puisse continuer à défendre à l’avenir, de manière crédible, nos propositions pour le pouvoir d’achat des citoyens, pour plus de justice sociale, pour plus de solidarité. »