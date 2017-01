Vos courses à domicile même le dimanche: Carrefour teste le service Bringr de bpost

Dans 18 magasins de la chaîne Carrefour, vous pouvez faire vos courses via internet et être livré quand vous le voulez (heure et jour). Et c’est gratuit… pour l’instant.

Faire les courses, ce n’est pas le top des loisirs. Si aujourd’hui, vous pouvez déjà commander via internet et aller (en vitesse) retirer vos achats sur le parking des grandes surfaces, certaines enseignes vont plus loin : la livraison à domicile.

C’est le cas de Carrefour. Déjà, la chaîne de distribution propose via Combo (entendez un service de bpost), de livrer chez vous. Cela vous coûte 9,95 euros et vous recevez vos courses, entre 18 et 21 heures. Ce n’est déjà pas mal. Mais ce n’est pas tout !

