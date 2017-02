Mauvaise nouvelle: avril ne fera pas le printemps

Les tendances saisonnières ont été dévoilées par MeteoBelgique. Les voici.

> Février : la première décade sera douce et perturbée. « Cela veut dire qu’il y aura de la pluie et parfois même un vent tempétueux », résume Philippe Mievis. Avant un temps plus froid et plus hivernal. L’incertitude est ensuite de mise. « Il semble qu’un intermède de temps plus froid et plus hivernal s’invitera dans le courant de ce mois de février. Il s’intercalera entre deux périodes perturbées et douces ». Il pourra arriver vers le 15 février et durera une semaine. « Globalement, février devrait quand même être en excédent thermique, avec des précipitations proches des normales et une insolation sans doute déficitaire ».

> Mars : « il semblerait que ce mois soit plus proche du temps que nous pouvons attendre à pareille époque de l’année ».

> Avril : mauvaise nouvelle, il ne s’annonce pas printanier.

