Gosselies: les ouvriers de Caterpillar s'en prennent à sa camionnette

Depuis cinq longs mois, les travailleurs de Caterpillar Gosselies ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés… Ils ont espéré un temps que l’on pourrait peut-être éviter la fermeture pure et simple de leur usine, qu’une activité partielle pourrait y être maintenue. Mais la semaine dernière, la porte s’est refermée avec le refus du groupe de prendre en considération le plan des cadres. L’amertume est remontée d’un cran. Elle s’est transformée en colère, quand, quelques jours plus tard, ces mêmes travailleurs ont eu vent des premières propositions mises sur la table par Caterpillar concernant le volet social. En deux mots, elles se calquent sur les conditions qui ont prévalu lors de la restructuration de 2013, soit 20.000 € comme socle de base, et un peu plus de 2000 €/année d’ancienneté. Bien en deçà de leurs espérances. Mardi, les ouvriers ont donc débrayé. Ils ont quitté les ateliers pour installer un barrage filtrant à hauteur du rond-point qui fait face à leur usine.

Exaspération légitime

On imagine sans peine leur aigreur et leur exaspération. Tout comme l’énervement qui a sans doute gagné les automobilistes pris au piège. Un contexte propice aux débordements.

