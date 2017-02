Philippe Dulieu, Procureur du Roi de Liège, répond à nos révélations: "Depuis quelques mois, nous avons moins de p.-v."

Pointé du doigt, Philippe Dulieu était loin d’être ravi. Il contestait la mise en exergue d’une impunité systématique en matière de vitesse ou de GSM au volant. Il avait la nette impression que son message avait été mal perçu.

Il précise sa pensée.

« Le parquet de Liège souhaite garantir une réponse systématique aux infractions en matière de roulage qui lui sont transmises.

Pour atteindre ce but, il est indispensable qu’une approche quantitative de la verbalisation fasse place à une approche qualitative.

L’augmentation du nombre de radars et le développement d’appareils de plus en plus performants, cumulé aux difficultés d’effectifs et de moyens que le parquet rencontre et à l’absence d’automatisation du travail au niveau judiciaire rendent la situation critique.

C’est pourquoi, depuis quelques mois, une approche qualitative est en place au sein de l’arrondissement judiciaire de Liège et a permis une diminution sensible du nombre de p.-v. au profit d’approches qualitatives reposant sur des choix plus réfléchis d’emplacement des radars et ce en concertation avec le parquet.

Cette politique permet de garantir aux services de police qu’une infraction de roulage transmise au parquet recevra une réponse pénale.

Il n’a donc jamais été question de décréter une impunité en matière d’excès de vitesse, d’usage du GSM au volant ou de non port de la ceinture de sécurité.Telle n’est absolument pas le contenu des directives en vigueur au sein du parquet de Liège.»