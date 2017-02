Les nouvelles révélations d'Envoyé Spécial sur Penelope Fillon: "Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre"

Alors que François Fillon clame haut et fort son innocence dans l’affaire de l’emploi fictif de sa compagne Penelope en tant qu’assistante parlementaire, l’émission Envoyé Spécial, sur France 2, a diffusé ce jeudi soir un document qui met à mal la défense de l’homme politique français. Lors d’une interview accordée par Penelope Fillon à une journaliste britannique du Sunday Telegraph, en 2007, la femme de François Fillon avoue, face à la caméra, qu’elle a rarement travaillé durant ces dernières années. «Je me suis inscrite en littérature anglaise à l'université. Je viens tout juste de démarrer», explique-t-elle ainsi, confirmant qu’elle n’avait pas d’emploi à l’époque. «J'ai un diplôme d'avocate. (...) Je me suis dit que cela me remettrait au travail».

P.Fillon au Sunday Telegraph (2007): "Je n'ai jamais été son assistante ou quoique ce soit de ce genre"#PenelopeGatehttps://t.co/eWnrJvPkTF pic.twitter.com/PDuYzLmC5e — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) 2 février 2017

Concernant son rôle avec son mari, elle se veut claire: «Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales et lors de ses meetings pour l’épauler. Je faisais ce genre de choses pour l'aider, je glissais des prospectus sous les portes», confie-t-elle, avant de révéler: «Je n'ai jamais été son assistante ou quoique ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.».

Elle était pourtant bien assistante parlementaire de François Fillon depuis 2003, selon les révélations du Canard Enchaîné.

#PenelopeGate Voici un extrait de l'interview donné en 2007 par Penelope Fillon dévoilé par @EnvoyeSpecial https://t.co/hZQt9cag3N pic.twitter.com/ISqsdireGw — franceinfo (@franceinfo) 2 février 2017

«Ce n’est pas la justice que l’on cherche, mais à me casser»

En meeting à Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises, François Fillon a pourtant encore calmé son innocence face à «des mensonges répétés». «Je comprends que ces accusations troublent certains d’entre vous, en raison de leur martèlement, en raison de la répétition présentée habilement comme une accumulation de preuves, en raison des sommes avancées aussi», a-t-il lancé.

«Mais des mensonges, fussent-ils répétés cent fois, ne parviendront jamais à constituer une demi-vérité», a-t-il ajouté, s’estimant victime d’attaques qui sont «du jamais vu sous la cinquième et même la quatrième République, cette dernière pourtant riche en barbouzeries politiques de toutes sortes».

Il a défendu sa femme, «première de ses collaboratrices».

«Ce n’est pas la justice que l’on cherche, mais à me casser. Et au-delà de ma seule personne, à casser la droite, à lui voler son vote», a-t-il lancé après une journée dans les Ardennes passée à éviter de répondre aux questions qui fâchent, tout en se disant «combatif».

«Je réponds aux enquêteurs» et «leur confie toutes les informations nécessaires à la vérité», a-t-il dit, espérant une nouvelle fois que «la justice tranche rapidement cette affaire».

«’Ardennes tiens ferme’ c’est la devise d’un régiment que j’ai aidé à maintenir à Charleville, et bien ce sera la mienne!», a-t-il lancé, car «je mène un combat pour redresser la France, pas pour le goût du pouvoir».