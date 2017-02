La conseillère de Donald Trump justifie la politique anti-immigration de Donald Trump en évoquant un massacre... qui n'a pas eu lieu

Kellyane Conway est la conseillère de Donald Trump. Et elle est prête à tout, apparemment, pour justifier les décisions et les paroles de son patron. Et même à inventer des événements qui n’ont jamais eu lieu. C’est ainsi que, pour justifier l’interdiction d’entrée sur le sol américain de plusieurs nationalités, elle a carrément évoqué un massacre qui n’a jamais eu lieu.

Kellyane Conway avait déjà inventé le concept de « faits alternatifs ». Il s’agissait alors de justifier une déclaration de Donald Trump qui avait dit qu’un nombre record de personnes avaient assisté à son investiture... alors qu’il n’y avait pas eu grand monde.

Cette fois, elle a voulu défendre le décret anti-immigration du président. Et pour cela, elle a évoqué le « massacre de Bowling Green ». Mais, même en cherchant bien, on ne retrouve nulle part la trace de ce prétendu massacre. « Je suis sûre, a-t-elle déclaré, que la plupart des gens ne savent pas que le président Obama avait ordonné une interdiction d'entrée des réfugiés irakiens pendant six mois après l'arrivée dans notre pays des deux Irakiens radicalisés qui ont organisé le massacre de Bowling Green. Les gens ne le savent pas parce que ça n'a pas été couvert par les médias ».

Et si les médias ne l’ont pas couvert, c’est certainement... parce qu’il n’a jamais eu lieu.

Autant dire que les internautes se sont bien amusés de cette déclaration.

Never forget the imaginary victims of the horrific, if fictional, Bowling Green massacre. #IStandWithFictionalBowlingGreen https://t.co/LVraVAqX1o — Michael Bérubé (@MichaelBerube1) 3 février 2017

"N'oublions jamais les victimes du terrible, bien qu'irréel, massacre de Bowling Green. #JeSuisBowlingGreen"

shame on Kellyanne Conway for attempting to politicize the Bowling Green massacre, in which I was killed — PAPPADEMAS (@PAPPADEMAS) 3 février 2017

« Vous n'avez pas honte Kellyanne Conway de faire de la récupération politique autour du massacre de Bowling Green dans lequel je suis mort »