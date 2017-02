Eupen et Mouscron, battus sans marquer, stagnent en bas de tableau, et vont devoir cravacher pour le maintien

Thibaut Peyre (Excel Mouscron) et Siebe Blondelle (AS Eupen).

Olivier Myny (16e et 38e) a inscrit les deux buts waeslandiens et José Naranjo celui de Genk (21e). Au classement, Genk (37 points) occupe la 8e position et Waasland Beveren (23 points) se hisse en 13e position au détriment d’Eupen (21 points), qui devient 14e. Mouscron reste dernier (18 points).

En l’absence d’Aly Samatta et Bryan Heynen, Sander Berge et José Naranjo ont reçu leur chance et Mathew Ryan a fait ses débuts en championnat. L’Australien a directement sorti un ballon chaud de Delvydas Matulevicius (2e). Genk a mis du temps à faire chauffer le moteur: la construction à partir de l’arrière n’est pas le point fort du duo Omar Colley-Sébastien Dewaest et au milieu, on ne combinait pas bien non plus. Berge a sonné le réveil des Limbourgeois en expédiant un ballon sur la transversale (13e). Après le Norvégien, Naranjo s’est mis en évidence en plaçant le ballon au fond avec style (21e, 1-0). Les renforts de Genk portaient bien leur nom puisque tout de suite après Ryan a de nouveau sauvé son équipe (23e).

Avant le repos, Genk a eu l’occasion de doubler l’écart mais Leandro Trossard n’a pas cadré son envoi (34e) et Matej Delac n’a pas permis à Naranjo de signer un doublé(44e).

Malgré la bonne volonté de Trossard, la seconde période n’a pas démarré à plus vive allure que la première. Mouscron est tout de même passé tout près de l’égalisation par Merjim Vojvoda (57e). Genk a répondu via un tir sur la transversale de Dewaest (68e). Delac était vraiment chanceux lorsqu’une reprise de la tête de Naranjo a rebondi sur le poteau et que le ballon a atterri dans ses mains (73e). Dans le dernier quart d’heure, Mouscron a joué à tout ou rien. Farouk Miya, le milieu zimbabwéen prêté par le Standard, ne lui a pas permis de prendre un point (86e)

A Eupen, un tir sur le poteau de Steeven Langil a mis un peu d’ambiance au début de la rencontre Eupen-Waasland Beveren (4e). Les visiteurs ont pu compter sur les retours de blessure de Laszlo Köteles et Myny. Le duo s’est vite mis en évidence: le gardien a bloqué un un envoi de Jeffren (15e) et Myny a inscrit son premier but de la saison (16e, 0-1).

Luis Garcia a lancé la riposte eupenoise sur coup franc (18e) et Henry Onyekuru a créé un peu de danger (31e). Mais cele ne pesait pas lourd en comparaison au solo du défenseur waeslandien Lambert Jans, qui a mis six adversaires dans le vent (33e) et surtout, le deuxième but de Myny (38e, 0-2).

A la mi-temps, le coach d’Eupen a lancé Jean-Luc Dompé et Christian Brüls à la place de Jeffren et Jean Amani. Ces changements ont augmenté la puissance offensive des Pandas. Mais Brüls n’est pas parvenu à surprendre Koteles (50e) et après avoir déposé son adversaire, Onyekuru a manqué son centre (51e). Eupen avait un tout autre visage. Mais la reprise de la tête de Mamadou Sylla (53e) et le tir à bout portant de Garcia (59e) ont été contrés par Koteles.