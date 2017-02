Abus de plaques étrangères en Wallonie: la France détrône le Luxembourg

Le Luxembourg, paradis des Wallons à la recherche d’une fiscalité automobile plus intéressante ? L’image a la vie dure. Elle est pourtant erronée, selon les statistiques officielles de ces trois dernières années.

Christophe Lacroix (PS) n’en fait plus mystère : il veut sévir contre les Wallons circulant à bord de véhicules immatriculés à l’étranger, le plus souvent pour des raisons fiscales. Traduisez : les fameuses plaques luxembourgeoises ? Le ministre wallon du Budget a voulu en avoir le cœur net. Il a demandé à son administration de sortir les statistiques d’infractions constatées sur ces trois dernières années. Et – surprise – ce n’est pas au Luxembourg que la majorité des véhicules en infraction sont immatriculés, mais… en France !

