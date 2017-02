"Tout ce qui arrive, c'est le résultat du système PS", selon M. Jeholet

Pierre-Yves Jeholet, chef de groupe MR au Parlement wallon, continue d’appeler de ses vœux une commission d’enquête sur le scandale des rémunérations Nehtys/Publifin et dénonce un «système socialiste», dans un entretien accordé au Soir samedi.

«Tout ceci est le résultat de l’hégémonie du PS, du réseautage socialiste partout en Wallonie depuis des décennies. Il contrôle tout, dont le secteur énergétique», tacle M. Jeholet.

«Moi je n’ai peur de rien. La commission d’enquête, allons-y. Si j’étais rémunéré via une société écran, j’aurais du mal à m’endormir. D’autres n’ont pas ces états d’âme», ajoute-t-il.

Le réformateur reconnait qu’un membre de son parti (Georges Pire, NDLR) se retrouve aussi dans tous les montages, «ce qui pose un véritable problème».

«C’est un système qui se construit autour du PS et certains ailleurs, y compris chez nous, s’accrochent à un système comme celui-là», poursuit-il.

«Si le PS avait traqué les tricheurs et les parvenus, on n’en serait pas là aujourd’hui. C’est là que la responsabilité est énorme parce que tout le monde va payer l’addition et que des farfelus vont en profiter», conclut M. Jeholet.