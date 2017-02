Jean-Luc Crucke (MR) a reçu des coups de fil étranges et anonymes pendant la nuit: un bruit de cliquetis...

Il n’y avait personne qui répondait au bout de fil, mais il entendait comme un bruit de cliquetis. Le parlementaire de Frasnes-Lez-Anvaing n’accuse personne, mais sur sa page facebook, il dit avoir « parfaitement » ressenti « les intimidations et les pressions ». Des menaces directes ? « C’est plus insidieux que cela », répond-il sans vouloir en dire plus par souci de préserver sa famille.« On cherche à nous faire taire, mais cela a exactement l’effet inverse : cela renforce notre détermination ».

Le député réformateur a dû réagir à deux articles de presse qui ternissaient son image de chevalier blanc. Le premier émanait de la RTBF qui l’accusait de faire ce qu’il reprochait au ministre Paul Furlan c’est-à-dire d’intercéder en faveur d’une famille à la recherche d’un logement. « L’arroseur arrosé », ironisa notre confrère, lettre à l’appui.

« C’est mon devoir de parlementaire de relayer les soucis de mes concitoyens », explique le Frasnois. « C’est différent pour un ministre de tutelle. Cela peut s’assimiler à du clientélisme ». Deuxième article, de l’Écho : on lui a reproché d’interroger Paul Furlan sur la société wallonne du crédit social alors que son cabinet d’avocats Crucke-Desbonnet a décroché un marché public pour défendre ladite société. Conflit d’intérêts ? « Je ne suis plus avocat. J’ai demandé ma radiation en 2016 ! J’ajoute ne jamais avoir plaidé de près ou de loin un dossier dans lequel mon cabinet était partie prenante » Cela n’a pas entamé sa détermination : « s’il faut aller jusqu’au fond de la mer contre vents et marées pour avoir la vérité, nous irons au fond de la mer ».

