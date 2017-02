Moto: le Maconnais Daymond Martens remporte l'Enduropale du Touquet

Après 5 tours, le Belge avait déjà 50 secondes d’avance sur le Français, qui rentrait de son deuxième Dakar, bouclé à une décevante 4e place en janvier. Vainqueur de l’Enduropale junior en 2013 et deuxième de la course majeure en 2015 derrière Adrien van Beveren, l’espoir de la moto belge a devancé le Français sur le fil.

Daymond Martens, de Macon (Momignies), a impressionné par sa maturité : il a réussi à déjouer la stratégie d’Adrien van Beveren, qui est resté campé toute la course à une minute derrière lui, comme l’an dernier. Mais Daymond Martens a su conserver son avance dans un final haletant où il a vu son poursuivant fondre sur lui, avant de lever les bras sous les yeux de son père, ancien pilote, en larmes sur la ligne d’arrivée.

«Je n’y crois pas encore, je n’en reviens pas. Je me sous-estimais toujours, mais aujourd’hui j’ai prouvé que je suis plus fort que les autres. Je pense que j’ai fait la course parfaite», a-t-il déclaré sur la chaîne TV l’Equipe à l’arrivée.

Grâce à sa victoire, Martens remporte le championnat de France de courses sur sable, dont il partageait la première place avec le Français Richard Fura (Honda), troisième dimanche,

Le classement de la course :

1. Daymond Martens (BEL/Yamaha)

2. Adrien van Beveren (FRA/Yamaha)

3. Richard Fura (FRA/Honda)

4. Yentel Martens (BEL/Husqvarna)

5. Stéphane Watel (FRA/KTM)