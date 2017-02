Suivez le procès du triple meurtre de Visé en direct: la défense de Troiano dénonce la violation de la présomption d'innocence

C’est dans un ancien relais de chemin de fer, situé à Mortroux entre Visé et Battice, que Benoît Philippens, 36 ans, et son épouse Carol Haid, 37 ans, avaient été souper avec un couple d’amis accompagnés de leurs 2 enfants, le 18 juillet 2014. Ils avaient emmené avec eux le jeune Esteban Counet, neveu et filleul de Carol, âgé de 9 ans. Le restaurant est alimenté par les produits de la ferme des propriétaires, on y mange dans un cadre familial, en pleine campagne.

«Ils étaient sympathiques. Je ne pouvais pas imaginer qu’on puisse leur vouloir du mal»

Puis au «Boute-en-train», il y a le «Boute-chou», le coin réservé aux enfants. C’est là qu’Esteban a joué pour la dernière fois…

Découvrez l’intégralité de notre témoignage exclusif dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse en cliquant gratuitement ici.

> Suivez les premières heures du procès en direct sur notre nouvelle plateforme digitale.