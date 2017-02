Le Cameroun de Hugo Broos bat l'Egypte et remporte la CAN

Le Cameroun de Hugo Broos a remporté la CAN 2017, la Coupe d’Afrique des Nations de football, en battant l’Egypte 2-1 en finale, dimanche à Libreville, au Gabon. Hugo Broos devient le premier entraîneur belge vainqueur de la CAN.

L’Egypte, avec le Mouscronnois Trezeguet dans le onze de base (il a été remplacé à la 65e), avaient ouvert le score par Mohamed Elneny d’un tir au premier poteau à la 22e minute.

Le Cameroun, où l’Ostendais Sébastien Siani et le Standarman Collins Fai, étaient titulaires, a égalisé à la 59e minute, sur un coup de tête de Nicolas Nkoulou.

La décision est tombée en fin de match, Vincent Aboubakar fixant le score à 2-1 à la 88e minute.

Les Lions indomptables enlèvent leur 5e Coupe d’Afrique des Nations, la première depuis 2002. Ils avaient auparavant été sacrés en 1984, 1988, 2000 et 2002.

Le Cameroun est maintenant à deux succès du record de victoires de l’Egypte, qui a remporté sept fois la CAN.

Hugo Broos est devenu le premier entraîneur belge vainqueur de la CAN. Il était le second coach belge à s’asseoir sur le banc d’une finale après Paul Put, qui avait été battu avec le Burkina Faso par le Nigeria (1-0) en finale de la CAN 2013.