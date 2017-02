Quatre mères victimes de l'antiépileptique Dépakine veulent un procès en Belgique

Selon La Libre Belgique et La Dernière Heure, l’avocat de ces mères, Me Vincent Lurquin, a constitué un dossier. Il a rédigé, pour chacune d’entre elles, une plainte avec constitution de partie civile. Ce qui impliquera, une fois la plainte déposée et enregistrée, l’ouverture d’une instruction judiciaire.

« Certaines de ces mamans disent : si nous avions été prévenues, nous aurions pu faire d’autres choix. Cela aurait pu être de ne pas avoir d’enfant, de préférer l’adoption ou d’arrêter la prise de Dépakine pendant leur grossesse », commente Me Lurquin, pour qui il est clair, que « le choix des mamans a été empêché ».