Voici pourquoi l'actrice Salomé Richard a montré ses seins aux Magritte: elle s'explique! (+ vidéo et photos)

Samedi soir, entre les cinq apparitions de Bouli Lanners pour ses nombreux prix, la cérémonie des Magritte a été illuminée par la présence de Salomé Richard, l’actrice principale du film «Baden Baden». Sacrée meilleur espoir féminin, elle est arrivée sur la scène avec une tenue légère, une création de la Belge Johanne Riss.

La Bruxelloise. - «Oui dites bien que je suis belge et pas française. J’y tiens énormément», nous a-t-elle rappelé hier soir -, a dévoilé ses seins en portant un haut transparent. Une démarche voulue et bien pensée.

«J’ai eu le courage de le faire parce que j’étais près de chez moi, entre amis, parmi les miens», confie Salomé Richard. «J’ai pris de gros risques. C’était peut-être quelque chose de puissant mais je me mettais en grande vulnérabilité. Il n’est pas facile de montrer ses seins sur la place publique, même si je suis actrice».

RETOUR AU CONSERVATISME

Elle voulait faire passer un message et elle y est parvenue. «Je ne parle pas très bien, sauf quand on me demande de jouer pour le cinéma. Je ne voulais pas arriver avec une pancarte et me lancer dans un long discours. J’ai voulu montrer qu’on n’était pas obligés de se conformer à ce qu’on attend de nous. Je ne veux pas de ce retour au conservatisme où les femmes, les noirs, les juifs, les musulmans, les gays, les transgenres, où toutes les minorités doivent faire profil bas. J’ai utilisé mon corps… et je ne comprends pas qu’il y a autant de réactions, en 2017. On peut être belge et politique».

L’ex-étudiante en art dramatique au Conservatoire de Mons s’en prend à Trump, au retour d’une certaine droite en France, à la NVA… «Tout cela est flippant et c’était le moyen pour moi de dire que je ne suis pas d’accord avec cela». L’aurait-elle fait aux Césars? «Je n’y suis pas. Je ne me suis pas posé la question. Si j’y avais été, j’espère que j’aurais eu le même courage que celui que j’ai eu samedi soir. En dépit du conservatisme de la France et de l’institution des Césars.»