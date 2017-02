Caterpillar Gosselies: voici le montant de la "prime de départ" qui a provoqué le mouvement de colère de ce lundi matin

La procédure Renault a été déclenchée depuis le 2 septembre dernier. Pour l'instant, on se situe toujours dans le cadre de la phase 1, celle dédiée à l'information et à la consultation. Mais parallèlement, depuis quelques semaines déjà, direction et syndicats débroussaillent le terrain en vue de la phase 2, celle dédiée au volet social.

La direction a proposé les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour les 1400 travailleurs, tous statuts confondus, qui avaient quitté l'usine dans le cadre de la restructuration de 2013. La RCC, régime de chômage avec complément d’entreprise) qui a succédé à la prépension, avait été appliquée aux ouvriers de 52 ans et demi et plus.

Ceux qui ne remplissaient pas ces conditions et qui étaient "partants" volontairement avaient reçu un socle de base de 20.000 euros, ainsi qu’un volet variable en fonction de leur ancienneté (de l'ordre de 2.5000€/an). A titre d'exemple, un travailleur, qui totalisait vingt ans de maison, partait ainsi avec 70.000 euros.

Dans le reportage diffusé sur RTL ce lundi, les ouvriers parlaient d’une somme « misère, par rapport à celle des cadres ». Regardez :

Trois cents cols blancs – 220 managers et 80 employés – avaient également bénéficié de la prépension. Le revenu complémentaire de chômage payé par Caterpillar garantissait 80% de leur net.

Voilà donc quelques repères dont on s’inspirera pour négocier cette fermeture.