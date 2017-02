Les Dardenne honorés pour l'ensemble de leur carrière au Festival de Göteborg en Suède

Luc et Jean-Pierre Dardenne ont été honorés pour l’ensemble de leur carrière par un Honorary Dragon Award lors de la 40e édition du Festival International du Film de Göteborg (Suède), qui se clôture lundi, annonce leur maison de production dans un communiqué. Le prix honorifique leur a été remis samedi lors de la cérémonie de gala.

«Les frères Dardenne sont certainement les cinéastes les plus influents de ces vingt dernière années. Leur fusion emblématique de réalisme social, drame sublime et d’une indéniable fidélité envers les personnes vulnérables de la société a forgé le style d’une génération entière de cinéastes et inspiré de nombreuses ouvres majeures de l’histoire du cinéma moderne», a déclaré le directeur artistique du festival, Jonas Holmberg, cité par «Les Films du Fleuve».

«La Fille inconnue», dernier long métrage des Dardenne, a été présenté durant le festival, qui leur a également consacré une rétrospective incluant leurs films les plus primés mais aussi leurs premiers documentaires rarement projetés.