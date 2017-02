Plus de 120.000 euros saisis lors d'un contrôle sur la E19

Cette découverte, probablement en lien avec un trafic de drogue, fait suite à une opération internationale menée par les services de la police et de la douane contre le trafic de moyens stupéfiants et le tourisme de la drogue. Cette «action étoile» s’est déroulée du jeudi 2 février au dimanche 5 février dans le Benelux et en France.

Au cours de l’opération internationale à laquelle ont participé 388 policiers, 1.858 personnes ont été contrôlées en Belgique, de même que 1.333 véhicules et 38 trains. Cette opération a conduit à l’arrestation de 26 personnes et à la saisie de 12 véhicules, indique la police fédérale, qui souligne par ailleurs que 113 personnes étaient en possession de drogue.

Au total, près de 18 kilos de marijuana ont été saisis, contre 3,6 kilos d’héroïne, 430 grammes de cocaïne, 296 grammes de spacecake, 89 grammes de haschich ou encore 85 grammes d’amphétamines. De l’ecstasy, des armes ainsi que du matériel pouvant servir à la production de cannabis ont également été confisqués.

«L’opération a remporté un véritable succès et ce, grâce au traité Benelux relatif à la coopération policière. Depuis janvier 2005, ce traité permet aux fonctionnaires de police du Benelux de poursuivre et contrôler des suspects dans les trois pays. La France est également reliée à cette action drogue ciblée», précise la police fédérale. «Des contrôles ont été effectués le long des autoroutes et des routes provinciales, à bord de trains, dans des bus ainsi que dans des immeubles de la drogue, sur les axes de circulation Rotterdam-Roosendaal-Anvers-Paris et Maastricht-Liège-Luxembourg-Metz.»