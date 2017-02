Donald Trump promet de vaincre le "terrorisme islamique radical et les forces de la mort"

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les Etats-Unis et leurs alliés vaincraient le «terrorisme islamique radical» et les «forces de la mort».

«Aux forces de la mort et de la destruction, sachez que l’Amérique et ses alliés vous vaincront», a-t-il déclaré depuis la base de MacDill (Tampa, Floride), siège du commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). «Nous vaincrons le terrorisme islamique radical et nous ne le laisserons pas prendre racine dans notre pays», a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, nous envoyons un message uni à ces forces de de mort et de destruction: l’Amérique et ses alliés vous vaincront», a-t-il encore dit.

Le président républicain, resté très évasif sur ce thème durant la campagne, a signé fin janvier un décret donnant jusqu’à fin février à ses responsables militaires pour lui présenter un plan détaillant «une stratégie exhaustive pour vaincre l’EI».

Le groupe Etat islamique (EI) est engagé «dans une campagne de génocide, commettant des atrocités à travers le monde», a encore ajouté M. Trump.

«Les terroristes islamiques radicaux sont déterminés à frapper notre pays comme ils l’ont fait lors des attentats du 11-Septembre, comme ils l’ont fait de Boston à Orlando en passant par San Bernardino, et à travers l’Europe».

Affirmant, sans aucun élément factuel pour appuyer ses dires, que certaines attaques n’étaient parfois «même pas mentionnées» dans les médias, il s’en est une nouvelle fois pris «à la presse très malhonnête» qui, a-t-il affirmé, «ne veut pas en parler». «Ils ont leurs raisons», a-t-il ajouté, sans la moindre explication.

Le Centcom a mené près de 18.000 frappes en Syrie et en Irak depuis le début en août 2014 des opérations de la coalition internationale dirigée par les Américains contre le groupe Etat islamique.