Publifin: le PTB revendique une place en commission d'enquête

Le PTB a réclamé mardi de pouvoir participer totalement à la commission d’enquête qui sera instaurée au parlement de Wallonie sur le scandale Publifin. Cette commission ne devrait être composée que de 6 PS, 4 MR et 2 cdH, selon les règles de répartition des sièges en vigueur. Ecolo, le PTB et le député indépendant (Droite citoyenne) pourraient assister aux travaux sans prise de parole ni droit de vote.

Lundi, les partis représentés au Bureau élargi (PS, MR, cdH et Ecolo) ont convenu de demander une étude juridique pour vérifier comment, outre les trois groupes reconnus (PS, MR et cdH), le groupe représenté (Ecolo, qui n’a pas le statut de groupe reconnu car il lui manque un député pour atteindre le seuil requis de cinq) pourrait aussi siéger comme effectif en commission.

PS et cdH sont favorables à ce qu’Ecolo obtienne ce siège effectif. Le MR est allé un pas plus loin, en proposant de céder un de ses sièges à Ecolo si l’étude juridique devait conclure à une impossibilité. Mardi, le président du parlement André Antoine (cdH) a embrayé, affirmant sur La Première (RTBF) que son groupe céderait l’un de ses deux sièges à Ecolo si nécessaire.

Il ne faudrait toutefois peut-être pas aller jusque là. Une piste envisagée lundi était d’augmenter le nombre d’effectifs dans la commission d’enquête pour que, par les règles de la proportionnalité, Ecolo obtienne un siège d’effectif. L’étude juridique, dont le résultat doit être connu mercredi en fin de journée, pourrait clarifier ce point.

Le PTB, qui ne s’est pas constitué en groupe représenté malgré ses deux députés, revendique sa présence dans la commission d’enquête, avec droit de parole et droit de vote, y compris participation aux séances qui se dérouleraient à huis clos. « Il sera difficile de crier à la transparence et au renouveau démocratique si on exclut ceux qui dérangent », a commenté le député Frédéric Gillot.