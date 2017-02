Le corps d'une dame recherché après l'arrestation de son fils

Des recherches étaient menées mardi matin dans la commune de Lebbeke en province de Flandre orientale afin de retrouver le corps d’une dame âgée de 67 ans disparue depuis plus d’un an, rapportait lundi la télévision régionale TV Oost. Le fils de cette femme, qui est suspecté d’être à l’origine de sa disparition, a comparu lundi devant un juge d’instruction mais il nie les faits.

La police et la justice sont à la recherche de Renée Beckers, une femme âgée de 67 ans, originaire de Lebbeke. « Cette dame a été aperçue pour la dernière fois début janvier 2016 dans les environs de Termonde et de Lebbeke. Depuis, elle n’a plus donné aucun signe de vie. Madame Beckers est de corpulence normale et a les cheveux gris mi-longs. Elle se déplace avec difficulté et utilise généralement une chaise roulante ou une tribune », a spécifié le parquet de Flandre orientale, se refusant à tout autre commentaire.

Mardi matin, des recherches ont été menées derrière l’habitation de Mme Beckers, située Dendermondsesteenweg à Lebbeke. « Les enquêteurs qualifient cette disparition d’inquiétante. Le parquet soupçonne le fils de cette femme, âgé d’une vingtaine d’années, d’être à l’origine de sa disparition », a encore indiqué TV OOst.