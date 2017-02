Philippeville: le magasin Aldi braqué par deux hommes encagoulés et armés, la police mobilisée en nombre pour retrouver les auteurs!

Vers 14h30, ce mardi, un braquage a été commis au magasin Aldi et à la boucherie Renmans de Philippeville. Selon les informations de nos journalistes sur place, deux individus encagoulés et armés ont pénétré dans l’enseigne. L’un dans la boucherie et l’autre dans le magasin. Les témoins expliquent « qu’ils avaient l’air déterminés ». Personne n’a été blessé mais une dame a fait un malaise.

Après avoir récupéré un butin (qui n’est pas connu à l’heure actuelle), les deux auteurs ont pris la fuite. D’après les premières informations, plusieurs zones de police dans le Hainaut (Germinalt, Lermes entre autres) et le Namurois (Trois Vallées, FloWal entre autres) sont mobilisées pour les retrouver. « Au moins 50 équipes sont prêtes », explique une source policière.

Plus d’infos dans les heures à venir...