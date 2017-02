Accident impliquant deux camions sur la E42: l'autoroute fermée à hauteur de Fleurus (photos)

Des débris partout, un camion en travers de la route. Les images témoignent de la violence du choc qui s’est produit ce mardi après-midi, aux alentours de 16h.

L’accident a eu lieu sur la E42 à hauteur de Fleurus, dans le sens Namur vers Mons. Un poids lourd se trouvait sur la bande d’arrêt d’urgence, en panne. Une petite dépanneuse arrive alors et se gare à proximité. C’est alors qu’un autre semi-remorque est arrivé derrière les deux véhicules et les a percutés. Le camion et la dépanneuse ont littéralement volé en éclats et un des poids lourds s’est retrouvé en plein milieu de la chaussée. Bloquant ainsi le passage sur l’axe rapide.

Un des chauffeurs a été blessé, mais heureusement pas trop grièvement, malgré la violence du choc.

L’accident a provoqué des embarras de circulation sur l’autoroute. De nombreux kilomètres de bouchon se sont accumulés. La E42 a dû être fermée à hauteur de Fleurus afin de permettre aux secours de dégager les carcasses des différents véhicules.