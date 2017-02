Pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde 2018, les dirigeants belges recherchent déjà un camp de base en Russie

Roberto Martinez et son staff se sont rendus en Russie la semaine dernière, dans un objectif précis : prospecter, dans l’objectif de trouver un camp de base pour les Diables rouges, en cas de qualification pour la Coupe du Monde 2018.

En tête du groupe H avec 12 points sur 12 possibles, la Belgique est bien positionnée pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera en Russie l’année prochaine. En tout cas, le staff de la sélection belge est optimiste.

La semaine passée, une délégation composée du sélectionneur Roberto Martinez, du secrétaire général de l’Union belge du football Koen De Brabander, du directeur technique Chris Van Puyvelde et du team manager des Diables rouges Piet Erauw s’est rendu en Russie. Durant ce voyage, ils ont visité 9 potentiels camps de base pour la sélection, en cas de qualification. Ces camps se situaient aux alentours de Moscou, Sotchi, et Saint-Pétersbourg. Le choix sera effectué plus tard.

Néanmoins, ces visites ne sont pas signes d’un trop-plein de confiance des Diables rouges : 20 sélections ont déjà prospecté en Russie, selon la FIFA.