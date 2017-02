Décès du petit Yanis, 5 ans, tué pour un pipi au lit: voici ce que le procureur a révélé sur le beau-père du petit garçon

Julien M. est poursuivi pour «crime et homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans» et «violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par une personne ayant autorité» et risque la réclusion à perpétuité. Emilie I., la mère du petit Yanis est poursuivie pour «abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit» et risque 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Les circonstances du décès laissent à penser qu’il s’agissait bien d’une sanction-punition consistant à faire courir l’enfant dehors, en pleine nuit, parce qu’il avait uriné au lit (phénomène d’énurésie). Yanis aurait ainsi été contraint de courir sur une distance de «plusieurs kilomètres le long du canal La Lys» et il avait chuté plusieurs reprises, avait précisé le parquet de St Omer lundi.

La mort de l’enfant serait imputable, comme l’avait révélé une première autopsie pratiquée lundi après-midi, à un traumatisme crânien dû à des violences volontaires.

«Ce décès par traumatisme crânien, avec la présence d’hématomes sous-duraux, serait consécutif à plusieurs impacts qui seraient des coups de lampe-torche» infligés par le père. Sous la violence, la lampe-torche se serait cassée, a expliqué mardi soir lors d’une conférence de presse le procureur de Boulogne-sur-Mer qui s’est saisi de l’enquête, Pascal Marconville.

Dans les colonnes de l’Echo de la Lys, Patrick Leleu, le procureur de la République de Saint-Omer, a donné quelques informations concernant la personnalité du beau-père : « C’est quelqu’un qui souhaite vivre en marge de la société, il vivait d’ailleurs dans son cabanon loin de tout », explique-t-il. « Il n’était pas connu de la justice hormis pour un antécédent datant de 2013 pour des blessures involontaires causées par un animal. Il vivrait d’ailleurs toujours avec au moins trois chiens ».

La mère, 23 ans et le beau-père, 30 ans, tous deux sans emploi, étaient en couple depuis août 2015, sans autre enfant. Ils n’étaient pas connu des services sociaux de la ville.

Ils doivent encore être présentés à un juge d’instruction qui décidera de leur placement en détention provisoire, demandée par le parquet.