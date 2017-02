Une tornade particulièrement violente s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans (vidéo et photos)

Sept tornades ont frappé mardi l’Etat de Louisiane. Quelque 250 maisons ont été endommagées. Plusieurs blessés ont aussi été recensés dans la région de Baton Rouge. Le gouverneur de Louisiane a décrété l’état d’urgence.

Un bâtiment de la NASA, l’agence spatiale américaine, situé à Michoud, a été frappé par une tornade et a subi des dégâts. Plusieurs employés ont été blessés, ont précisé les autorités.

The damage that wind and water can do is unimaginable , praying for my city and those who were directly affected by the tornados #NewOrleans pic.twitter.com/GvtSzUeyy7