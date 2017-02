Les Etats membres accueillent des réfugiés, mais pas assez, selon la Commission européenne

Les Etats membres ont poursuivi leurs efforts afin de réinstaller et de relocaliser des réfugiés, mais ces efforts ne sont pas encore suffisants pour atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne. C’est ce qui ressort du neuvième rapport sur l’avancement des programmes européens en matière de relocalisation et de réinstallation d’urgence.

Jusqu’à présent, les Etats membres ont réinstallé 13.968 personnes nécessitant une protection internationale. Ces réinstallations se font depuis la Turquie essentiellement. L’objectif, fixé par l’Europe en juillet 2015, est de réinstaller 22.504 personnes en deux ans. La Belgique a pour sa part réinstallé 597 personnes, sur un engagement d’environ 1.100 réinstallations.

Les Etats membres ont également accueilli, depuis décembre, 3.813 personnes arrivées en Grèce ou en Italie, ce qui porte à 11.966 leur nombre total à ce jour (8.766 depuis la Grèce et 3.200 depuis l’Italie). Même si le rythme augmente, l’objectif de relocaliser chaque mois 1.000 personnes depuis l’Italie et 2.000 depuis la Grèce n’est pas encore atteint. Jusqu’ici, la Belgique a relocalisé 29 personnes depuis l’Italie et 177 depuis la Grèce.

Sanctions ?

Mercredi, le Premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, n’a pas exclu des sanctions contre les pays qui rechignent à accueillir des réfugiés. «Nous pourrions le faire, nous avons la possibilité d’ouvrir des procédures d’infraction. Mais je me demande si ça aidera les réfugiés à court terme», a-t-il expliqué, affimrant préférer une approche «pragmatique et politique».

«Notre prochain rapport (sur l’avancement des programmes) sortira en mars, et ce sera le bon moment pour envisager d’autres options si c’est nécessaire», a-t-il précisé.