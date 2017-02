Une première depuis 30 ans: aucun train ne circulera entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi le week-end du 1er mai

Rédaction en ligne

Le trafic sera totalement interrompu entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi le week-end prolongé du 1er mai (29-30 avril et 1er mai) en raison de travaux d’infrastructure, indiquent mercredi Infrabel et la SNCB. Malgré un plan de transport adapté, les répercussions seront importantes pour les voyageurs, tant nationaux qu’internationaux.