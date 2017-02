La ménagerie du bourgmestre d'Aywaille, Philippe Dodrimont: 20 chats, 8 ânes, 3 poneys! (vidéo)

Bienvenue en pleine campagne sur les hauteurs de Stoqueu (commune d’Aywaille en province de Liège). L’accueil est chaleureux et les premiers à l’avoir compris, ce sont les matous.

Pensez donc qu’ils sont bien, ils ont des paniers, des jeux, des arbres à chats, ils déambulent partout quand bon leur semble. Mais ils ont compris le deal : pour rester dans ce paradis, pas de bagarre entre eux et on casse rien, s’il-vous-plaît !

Le premier chat a rejoint la famille le 9 octobre 2000, au lendemain des élections communales. Mme Dodrimont a la mémoire des dates:« C’était Tyou, nous l’avons gardé 14 ans».

En 2009, la famille Dodrimont accueille Ela. Et c’est le début d’une longue série. Le couple va vite agrandir la famille : « Des chats abandonnés, des chats dont les propriétaires ne pouvaient plus s’occuper,… »

Tous portent un nom, sont très bien entretenus, vaccinés, pucés et vachement gâtés. Chaque mois, ils reçoivent… pas moins de 14 kilos de croquettes (de qualité), de la pâtée (d’une grande marque) et boivent de l’eau en bouteille… et surtout toute l’affection de leurs propriétaires. Tous les félins ont une histoire.

Mais comme si ça ne suffisait pas, le sympathique couple a aussi 8 ânes et 3 poneys. Qui sont aussi super chouchoutés.

Bourgmestre et député wallon, âgé de 53 ans, Philippe Dodrimont sait ce qu’il fera à sa pension (avec son épouse évidemment) : ouvrir un refuge. Et déjà les chats ronronnent de bonheur !

