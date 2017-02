L'adoption par Madonna de deux nouveaux enfants critiquée au Malawi

L’adoption de deux jumelles par la pop-star Madonna au Malawi suscite les critiques de plusieurs organisations caritatives dans ce pays pauvre d’Afrique australe où la chanteuse a déjà adopté deux enfants, en 2006 et 2009.

Mardi, le tribunal de Lilongwe a donné l’autorisation à la chanteuse d’adopter des jumelles âgées de quatre ans, Esther et Stella, d’un orphelinat de Mchinji, dans le centre-ouest du Malawi, près de la frontière zambienne.

Madonna, qui était présente au tribunal ce jour-là, flanquée d’une importante escorte policière et de gardes du corps privés, a par la suite confirmé ces adoptions sur Instagram, le tout accompagné d’une photo la montrant en train de tenir par la main les deux fillettes qui portent la même robe bleue ornée d’une multitude de coeurs blancs.

«Je peux officiellement confirmer que j’ai achevé le processus d’adoption de soeurs jumelles du Malawi et je suis folle de joie qu’elles fassent désormais partie de notre famille», a-t-elle à cette occasion écrit.

«Je suis profondément reconnaissante envers tous ceux au Malawi qui ont contribué à rendre cela possible. Merci aussi à mes amis, à ma famille et à ma très grande équipe pour tout votre soutien et tout votre amour», a ajouté la chanteuse.

Madonna avait déjà adopté un garçon, David Banda, en 2006 dans ce même orphelinat de Mchinji avant d’adopter trois ans plus tard, toujours au Malawi, une petite fille, Mercy James.

En 2006, elle a créé la fondation Raising Malawi, pour s’occuper notamment des orphelins de ce pays et construire des hôpitaux.

«Elle devrait avoir une approche différente en aidant les familles démunies avec des enfants plutôt que d’adopter», a réagi auprès de l’AFP Maxwell Matewere, directeur des «Yeux pour les Enfants», une organisation caritative au Malawi.

«La plupart des familles aimeraient élever leurs propres enfants chez elles si elles avaient un soutien financier», a-t-il poursuivi.

«Madonna donne l’impression que le Malawi a un marché d’enfants pauvres prêts à être adoptés», a renchéri Ken Mhango, directeur pour le Malawi du réseau africain pour la protection et la prévention des abus sur les enfants (ANPPCAN).

D’après la décision de justice que l’AFP a consulté mercredi, Madonna s’est sentie «obligée» d’adopter ces jumelles. Selon la juge Fiona Mwale qui a donné l’autorisation, le travail de Madonna dans les orphelinats lui a fait ressentir «l’obligation de combler le vide dans la vie» des enfants et de leur «ouvrir son foyer».

Vie luxueuse

Elle pourra donner à ces enfants «un domicile luxueux, spacieux et confortable dans un quartier aisé» aux Etats-Unis, souligne le tribunal.

La magistrate ajoute que bien que Madonna, 58 ans, soit «au-delà de l’âge considéré comme normal pour avoir des enfants», elle a passé un test médical prouvant sa bonne santé.

Les deux fillettes avaient été placées dans un orphelinat après la mort de leur mère peu après leur naissance, leur père ayant quitté le foyer pour se remarier et leur grand-mère n’ayant pas de place pour elles.

Le père des jumelles, identifié par les seules initiales A.M, a donné son accord à l’adoption des enfants, acceptant de «renoncer de manière permanente», à ses droits parentaux, sans compensation financière.

Fin janvier, alors que la justice avait annoncé étudier une demande de Madonna, celle-ci avait démenti tout projet d’adoption, assurant s’être simplement rendue au Malawi pour s’occuper de sa fondation.

Ces visites sont cependant loin de faire l’unanimité dans ce pays et ont déjà été par le passé le sujet de plusieurs controverses.

En 2013, la présidente Joyce Banda lui avait reproché de se comporter avec les autorités en terrain conquis, de réclamer un traitement de VIP injustifié et de se vanter exagérément de sa générosité envers le Malawi.

Mais les relations de la star avec l’actuel président Peter Mutharika, qui a succédé à Mme Banda après le départ de cette dernière en 2014, sont meilleures, celui-ci ayant affirmé que son gouvernement serait «toujours reconnaissant de la passion de Madonna pour le pays».