M.R.

La lutte contre les achats et les adoptions impulsives d’animaux s’intensifie avec le ministre wallon du Bien-être animal, le cdH Carlo Di Antonio. Début de semaine, il nous détaillait en primeur la manière dont il allait mener la vie dure aux « usines à chiens », ces éleveurs proposant parfois une dizaine de races différentes et vendant jusqu’à 1.500 chiens par an.