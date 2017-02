Le gouvernement belge verse 10 millions pour les ONG de planification familiale

Le gouvernement fédéral belge a versé 10 millions d’euros à «She Decides», la campagne internationale de la ministre néerlandaise Lilianne Ploumen pour dégager des fonds en faveur des associations impliquées dans la planification familiale et les droits des femmes dans les pays en développement. Une initiative qui veut aider les ONG suite à la décision de Trump de leur couper les vivres.

Alexander De Croo, le ministre belge de la Coopération au développement, a fait l’annonce jeudi sur Twitter, alors que Bruxelles accueillera une conférence internationale sur ce thème le 2 mars prochain.

La campagne «She Decides» ("elle décide") fait suite à la décision du président américain Donald Trump d’interdir le financement d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement. Soit, pour ces dernières, un trou de quelque 600 millions de dollars. Le lendemain, les Pays-Bas avaient, par la voix de la ministre de la Coopération au développement Lilianne Ploumen, pris «l’initiative d’un fonds international pour offrir aux femmes dans les pays en voie de développement l’accès à de bonnes informations, à des moyens contraceptifs et à l’avortement».

La Belgique, la Suède et le Danemark y ont immédiatement apporté leur soutien, et ont décidé d’organiser ensemble avec les Pays-Bas une conférence sur ce thème le 2 mars à Bruxelles. D’autres pays comme le Luxembourg, la Finlande, le Canada et le Cap-Vert ont par la suite rejoint l’initiative.

Tout un chacun est invité à apporter sa contribution via le site www.shedecides.eu.