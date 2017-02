Deux policières attaquées à la machette à Charleroi: un homme en séjour illégal en Belgique a été arrêté

Une nouvelle arrestation est intervenue suite à l’enquête sur l’attaque à la machette dont ont été victimes deux policières de Charleroi, le 6 août dernier. Devant le commissariat du centre-ville de Charleroi, un homme a sorti une machette de son sac avant de s’attaquer à deux policières, en criant « Allahu Akbar ». Hakima, l’une de ces deux policières, a été touchée à la tête et au visage mais est parvenue à toucher l’auteur des faits de deux balles dans le corps. Sa collègue, Corinne, a été légèrement touchée. Une troisième policière a ouvert le feu et touché l’assaillant au thorax et aux jambes. Ce dernier a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Selon RTL Info, l’homme arrêté serait donc un complice de l’assaillant. Un mandat d’arrêt international contre cet homme avait été délivré : il s’agit d’un homme d’origine marocaine, en séjour illégal en Belgique. Il a été entendu ce mercredi par la police avant d’être présenté devant un juge d’instruction ce jeudi.

Il serait proche du couple de Farciennes arrêté fin novembre, dans le cadre de cette enquête.

L’attaque avait été à l’époque revendiquée par l’État Islamique.