Assises de Liège: un véhicule similaire à celui de Troiano filmé sur le lieu des faits

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir commis les assassinats de Benoît Philippens (36 ans), de son épouse Carol Haid (38 ans) et du filleul de cette dernière Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquier et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22 h 20 alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de leur villa située rue de Berneau à Visé.

Sur base d’images enregistrées par des caméras de surveillance disposées dans la rue de Berneau à Visé, les enquêteurs avaient mené des investigations afin de déterminer si le véhicule de l’accusé avait été repéré sur place. L’analyse de ces images par un expert vidéo de la police fédérale a déterminé les similitudes entre la voiture filmée sur place et celle d’Amédeo Troiano. Il s’agit d’une BMW 525D modèle E60 qui était, selon les enquêteurs, en tous points identique à celle d’Amédeo Troiano.

Pas de certitude

Un conseiller technique sollicité par la défense a pour sa part affirmé qu’il n’existe pas de certitude qu’il s’agisse bien du véhicule d’Amédeo Troiano. Comme les enquêteurs, il évoque des similitudes mais il écarte tout élément de certitude. Ce témoin sollicité par la défense a soutenu que la rue était un axe très fréquenté et que le modèle de la voiture était très représenté dans le parc automobile belge.

Selon ce témoin, la seule différente qui existait entre le modèle d’origine et le modèle d’Amédeo Troiano reposait sur le fait que des films noirs avaient été placés sur les vitres arrières-latérales. Le conseiller technique a affirmé, sur base de ses propres analyses, que les films noirs n’étaient pas présents sur la voiture filmée sur le lieu des faits. Selon lui, le véhicule d’Amédeo Troiano présente des particularités qu’on ne retrouve pas sur les vidéos.

Une minute pour l’exécution

Les enquêteurs ont également procédé à la diffusion de ces images enregistrées par les caméras de surveillance. Elles montrent l’arrivée d’une BMW similaire à celle d’Amédeo Troiano qui arrive dans la rue de Berneau, freine et semble s’immobiliser sur un accotement légèrement surélevé. Les images montrent également le passage à 22h18 et 11 secondes de la voiture dans laquelle se trouvent Benoît Philippens, Carol Haid et le jeune Esteban, de retour à leur domicile. Peu après ce passage, après la perception d’un léger «flash» de lumière qui pourrait correspondre à l’ouverture d’un véhicule, les caméras enregistrent le passage à 22h19 et 24 secondes d’une BMW qui circule feux éteins sur la chaussée.

Selon l’analyse qui peut être réalisée de ces images, la scène d’exécution des victimes aurait duré à peine plus d’une minute. Cette analyse correspond aussi au premier appel aux services de secours formulé par des voisins à 22 h 21.