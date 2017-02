«L'homme en slip et à la pelle» comparaît ce jeudi devant le tribunal pour violence

Les images de Jean-Marc Dutouya en slip occupé à chasser Allain Bourgain-Dubourg et des militants écologistes de son terrain ont été sur toutes les TV, en 2015. C’est ce jeudi qu’ils seront jugés par le tribunal de Dax pour violence.

Lundi 9 novembre 2015, des membres de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) pénètrent dans un champ pour détruire des pièges à oiseaux. Ils sont là pour dénoncer le braconnage des pinsons, une espèce protégée. Mais c’est aussi le terrain de Jean-Marc Dutouya. L’homme sort de chez lui. Il a eu le temps de s’emparer d’une pelle mais pas de mettre un pantalon. C’est donc en slip qu’il va donner la chasse à Allain Bougrain-Dubourg et ses amis.

Les journalistes qui accompagnent les militants filment la scène et elle va faire le tour des réseaux sociaux.

Ce jeudi, Jean-Marc Dutouya et son frères comparaissent devant le tribunal de Dax pour violence. Ils regrettent cette exposition médiatique et d’avoir été la risée de tout le monde. « Nous, nous descendons dans l'arène et nous ne savons pas comment réagir. J'espère que la justice va nous comprendre », a déclaré le fils de Jean-Marc Dutouya.