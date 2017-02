Donald Trump et ses demandes complètement folles à la Maison Blanche: "Je pense qu'il n'est pas un président sain d'esprit"

Après seulement trois semaines au pouvoir, Donald Trump continue de surprendre les journalistes qui glanent des infos sur son quotidien à la Maison blanche. Le New York Times a ainsi révélé les habitudes surprenantes du 45e président des États-Unis mais aussi ses caprices de star, que ce soit à Washington ou en déplacement.

Le quotidien américain a ainsi révélé en début de semaine que l’homme d’affaires américain avait pour habitude de rejoindre la Maison blanche tous les jours vers 18h30, pour regarder la télévision, passer sa soirée sur Twitter, prendre des appels de ses conseillers ou encore… « explorer son nouvel habitat ». Il aurait ainsi fait installer des écrans géants dans de nombreuses pièces de la maison présidentielle, notamment dans la salle à manger qui était dépourvu de téléviseur jusqu’alors.

Un appel à 3h du matin

Toujours selon le New York Times, et selon des informations rapportées également rapportées par le Huffington Post, Donald Trump n’hésite pas à appeler ses conseillers en pleine nuit pour poser des questions surprenantes. Il aurait ainsi appelé son conseiller en sécurité, Michael Flynn, vers 3h du matin, pour lui demander… le cours du dollar.

Mécontent de la texture des serviettes mises à disposition dans Air Force One, l’avion présidentiel américain, Donald Trump aurait également demandé de les changer immédiatement pour des serviettes plus douces.

Ces comportements obsessionnels inquiètent de plus en plus de spécialistes de la politique américaine. Sur le Huffington Post, l’ancien conseiller de George Bush Sr, Eliot Cohen s’interroge ainsi sur la santé mentale de l’actuel président. « J’ai été dans ce milieu pendant 26 ans et je n’ai jamais vu cela. Je pense vraiment que Donald Trump n’est pas un président sain d’esprit », lance-t-il. « C’est ce qui arrive quand on a un président narcissique ».