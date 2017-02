Athlétisme: Thomas Van der Plaetsen devrait renoncer à l'Euro en salle

Déjà qualifié pour l’heptathlon de l’Euro en salle de Belgrade (3-5 mars) eu égard à sa place de deuxième Européen au ranking mondial du décathlon en 2016, Thomas Van der Plaetsen ne se rendra sans doute pas en Serbie où il comptait bien décrocher le titre en épreuves combinées, huit mois après celui conquis en plein air, à Amsterdam.

L’athlète de Deinze souffre des genoux depuis le mois de novembre et ne peut toujours, à l’heure actuelle, s’entraîner qu’« à 80 à 90 % de mes possibilités ». Il n’a pas encore disputé la moindre compétition depuis le début de la saison indoor et n’est inscrit ni au meeting Ifam de Gand, ce samedi 11 février, ni aux championnats de Belgique, une semaine plus tard.

« Je prendrai une décision définitive quant à ma participation à l’Euro en salle ce week-end, dit Van der Plaetsen. Mais on peut dire que ma saison indoor est sans doute déjà terminée… »