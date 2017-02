La Francodyssée sur VivaCité: Ax-les-Thermes, la montagne à moins de 3h de chez nous

Cette semaine, la Francodyssée met le cap sur les Pyrénées et plus particulièrement sur les vallées d’Ax et dans le petit village d’Ax-les-Thermes. Il faut dire que nous n’avons pas pour habitude d’aller skier dans la région et pourtant, elle est située à moins de trois heures de notre plat pays.

Des vols journaliers relient Charleroi à Carcassonne. Compter 1h15 d’avion et ensuite 1h30 de voiture avant de rejoindre le pied des pistes.

C’est dans ces montagnes enneigées que Julien, un tournaisien qui a évolué durant plusieurs années dans le milieu du hockey chez nous, a décidé de poser ses valises il y a sept ans. Une volonté de reprendre sa vie en main et de se mettre au vert. Il y a quatre ans, il a construit de ses propres mains sa roulotte en bois, joliment prénommé « la belgerie ». Implantée au milieu des pistes, le jeune homme fait découvrir aux skieurs les douceurs de nos gaufres de Liège, des jus de fruits bio et des bières belges, évidemment !

Comme son nom l’indique, Ax-les-Thermes s’est développé au fil des années autour du thermalisme. Certains y viennent pour se soigner durant des cures de trois semaines, d’autres, profitent d’une eau qui jaillit de la montagne à une température de 77 degrés, simplement dans le but de se détendre. En plein cœur du village de 1300 habitants, un bâtiment imposant vous propose 3000 mètres carré de bassins, intérieur et extérieur, entouré de colonnades rouges et d’animations toutes différentes les unes que les autres massant une fois vos pieds, une fois votre coup ou le reste de votre corps.

Situé entre 1400 et 2400 mètres d’altitude, les apprentis skieurs ou les afficionados trouveront de quoi se faire plaisir. Domaine de Bonascre, domaine des Campels et domaine du Saquet, l’étendue est assez vaste pour découvrir de nouveaux paysages et profiter de longues pistes vertes ou bleus pour les plus réticents ou d’abruptes pistes rouges et noirs pour les plus courageux.

Outre le ski traditionnel, différentes activités sont proposées pour agrémenter votre voyage familial : des balades en raquettes, du parapente, du speed riding (ou mini voile) et du fat-bike (du VTT sur la neige). Autre attraction qui ravira les plus jeunes : le snake gliss, un serpent formé de luges qui descend la principale piste bleue du domaine dès la fermeture des pistes.

Après une journée de ski, vous ne dérogerez pas à la tradition. Au pied de la télécabine qui vous ramènera dans le village d’Ax-les-Thermes se trouve un bain public. La tradition veut que les skieurs y viennent tremper leurs pieds. Un moment de détente et de partage avec les autres vacanciers avant de poursuivre la soirée dans les restaurants ou le casino de la station.

Retrouvez-nous ce samedi sur VivaCité entre 16 et 18 heures, pour l’intégralité de cette semaine sur les pistes d’Ax-les-Thermes.