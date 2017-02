Montignies-sur-Sambre: il hurlait, torse nu dans la rue…

Rédaction en ligne

Curieuse scène que celle à laquelle ont assisté les habitants de la rue de la Tombe à Montignies-sur-Sambre ce jeudi vers 4h30 du matin et qui les a réveillés pour certains. Un homme, torse nu et couvert de sang, courait dans la rue en tambourinant aux portes et en hurlant qu’il avait poignardé son copain.