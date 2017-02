Steve Darcis bat Andreas Seppi et rejoint David Goffin en quarts du tournoi de Sofia

Le Belge de 32 ans a battu Andreas Seppi (ATP 75) sur le score de 6-3, 7-5 en 1 heures et 28 minutes de jeu. Darcis a pris sa revanche sur l’Italien, qui l’avait écarté au 3e tour de l’Open d’Australie il y a quelques semaines en quatre sets, 4-6, 6-4, 7-6 (7/1) et 7-6 (7/2).

Dans le premier set, Darcis est parvenu à breaker Seppi sur son premier jeu de service pour s’échapper à 2-0. L’Italien a ensuite pris le service du Liégeois dans le 7e jeu mais Darcis lui a répondu par un break blanc dans le jeu suivant avant d’enlever la première manche.

Le second set, très disputé, a vu le Belge prendre le service de son adversaire à 5 jeux partout. ’Monsieur Coupe Davis’ n’a pas tremblé sur sa mise en jeu, compostant son billet pour les quarts de finale.

Quant à David Goffin, deuxième tête de série et exempté de premier tour, il est venu à bout mercredi de Radu Albot (ATP 92), 6-2, 6-7 (7/9) et 6-3, au deuxième tour. Darcis et Goffin ne se sont jamais affrontés dans un tournoi ATP. On compte deux duels sur les circuits Challenger ou Futures. En 2014, Goffin avait battu Darcis en finale de l’Ethias Trophy, à Mons (6-3, 6-3). Trois ans plus tôt, Darcis s’était imposé 7-6 (7/4), 6-1 en 8e de finale du Trophée des Alpilles à Saint-Remy-de-Provence, en France.